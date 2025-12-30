Guerra Russia-Ucraina Zelensky | Pronto a incontrare Putin in qualunque formato Mosca | Irrigidiremo nostra posizione a colloqui news in diretta

Gli aggiornamenti di oggi, martedì 30 dicembre, forniscono un quadro sulla situazione della guerra tra Russia e Ucraina, con particolare attenzione alle dichiarazioni di Zelensky e alle risposte di Mosca. In questo contesto si approfondiscono anche i negoziati con gli Stati Uniti, offrendo un’analisi obiettiva e aggiornata sui principali sviluppi in atto.

Gli aggiornamenti in diretta di oggi, martedì 30 dicembre, sulla guerra tra Russia e Ucraina e sui negoziati con gli Stati Uniti. Risale la tensione tra Mosca e Kiev mentre si allontana la possibilità di un accordo. Zelensky: "Trump continui a fare pressione su Putin". Esplosioni a Zaporizhzhia e Odessa.

Guerra Ucraina Russia, Mosca: "Le forze di Kiev non avanzano più". LIVE - Il capo di stato maggiore dell'esercito russo ha affermato che le forze armate ucraine non stanno più conducendo operazioni offensive, ma stanno solo cercando di rallentare l'avanzata delle truppe rus ... tg24.sky.it

Guerra Ucraina, Lavrov: nessuna soluzione se continuano gli atti criminali di Kiev. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Lavrov: nessuna soluzione se continuano gli atti criminali di Kiev. tg24.sky.it

La guerra tra Russia e Ucraina non si è fermata nemmeno a Natale. Tra i tanti episodi che da ultimo l'hanno caratterizzata, ce n'è uno che ci riguarda da vicino perché è avvenuto nel «cortile di casa nostra»

Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: "Non mi fido di Putin, senza gli USA non possiamo vincere. Trump faccia pressione"

