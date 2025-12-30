Guerra Russia-Ucraina Zelensky | Non mi fido di Putin senza gli USA non possiamo vincere Trump faccia pressione news in diretta
Aggiornamenti in tempo reale sulla guerra tra Russia e Ucraina del 30 dicembre. Zelensky esprime diffidenza verso Putin e sottolinea l'importanza del supporto degli Stati Uniti per la vittoria. La situazione rimane complessa, con negoziati e pressioni internazionali al centro delle dinamiche attuali. Qui trovate le ultime notizie e analisi sulla crisi in Ucraina e le posizioni dei principali attori coinvolti.
Gli aggiornamenti in diretta di oggi, martedì 30 dicembre, sulla guerra tra Russia e Ucraina e sui negoziati con gli Stati Uniti. Risale la tensione tra Mosca e Kiev mentre si allontana la possibilità di un accordo. Zelensky: "Trump continui a fare pressione su Putin". Esplosioni a Zaporizhzhia e Odessa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
