Guerra Russia-Ucraina Zelensky | Non mi fido di Putin senza gli USA non possiamo vincere Trump faccia pressione news in diretta

Aggiornamenti in tempo reale sulla guerra tra Russia e Ucraina del 30 dicembre. Zelensky esprime diffidenza verso Putin e sottolinea l'importanza del supporto degli Stati Uniti per la vittoria. La situazione rimane complessa, con negoziati e pressioni internazionali al centro delle dinamiche attuali. Qui trovate le ultime notizie e analisi sulla crisi in Ucraina e le posizioni dei principali attori coinvolti.

Guerra Ucraina Russia, Mosca: "Le forze di Kiev non avanzano più". LIVE - Il capo di stato maggiore dell'esercito russo ha affermato che le forze armate ucraine non stanno più conducendo operazioni offensive, ma stanno solo cercando di rallentare l'avanzata delle truppe rus ... tg24.sky.it

Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Pronti per la pace”. Casa Bianca: “Trump ha sentito Putin, telefonata positiva”, news in diretta - Gli aggiornamenti in diretta di oggi, lunedì 29 dicembre, sulla guerra tra Russia e Ucraina e sui negoziati con gli Stati Uniti ... fanpage.it

Ucraina, Putin: La Nato è una minaccia per la Russia e per l'Europa

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky respinge le accuse di Mosca: “Attacco alla residenza di Putin è una bugia, cercano un pretesto” x.com

Zelensky: "L'accordo sulla fine della guerra dovrà essere firmato da noi, Russia, Europa e Usa" - facebook.com facebook

