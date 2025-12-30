Guerra Russia-Ucraina Zelensky | Non mi fido di Putin senza gli USA non possiamo vincere Trump faccia pressione news in diretta

Aggiornamenti di oggi, martedì 30 dicembre, sulla guerra tra Russia e Ucraina. Zelensky esprime diffidenza nei confronti di Putin e sottolinea l’importanza del supporto degli Stati Uniti, chiedendo a Trump di esercitare pressione. In questa panoramica si analizzano le ultime notizie e i negoziati in corso, offrendo un quadro chiaro e preciso della situazione attuale.

