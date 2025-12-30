Il solito Trump Trump. Due volte, al di là del dimenticabile gioco di parole, per dare il senso di una presenza permanente, ubiqua, rumorosa. Già all’indomani della sua vittoria elettorale aveva promesso svolte su tutti i fronti. Continua a farlo. Dopo aver ospitato Volodymyr Zelensky nella sua residenza privata di Mar-a-Lago ha scandito persino i tempi per la firma dell’ accordo di pace in Ucraina: "Due settimane". Una variante sul tema, riveduta e corretta, dei fantomatici due giorni annunciati nell’arringa da ganassa il giorno dell’insediamento alla Casa Bianca. Però missili e droni russi continuano a bersagliare una nazione allo stremo, dimezzata nella popolazione e nelle speranze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

