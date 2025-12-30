Guber Banca rinnovo ai vertici | Davide Becchetti nominato Direttore generale Paolo Pettinari Vicedirettore generale Federica Fugiglando nominata consigliere indipendente del Cda e membro comitato parti correlate

Guber Banca annuncia un rinnovo ai vertici con l’ingresso di Davide Becchetti come nuovo Direttore generale e di Paolo Pettinari come Vicedirettore generale, entrambi a partire dal 1° gennaio 2026. Federica Fugiglando è stata nominata consigliera indipendente del Cda e membro del comitato parti correlate. Questi cambiamenti mirano a rafforzare la governance e la strategia dell’istituto.

Guber Banca comunica che a partire dal 1° gennaio 2026 Davide Becchetti, già Vicedirettore generale dell'Istituto, assumerà la carica di Direttore generale e Paolo Pettinari, già CFO, sarà il nuovo Vicedirettore generale. Davide Becchetti può vantare un'esperienza ventennale nel settore del credito, maturata all'interno di Guber Banca fin dall'inizio del proprio percorso professionale focalizzato sull'analisi, l'acquisto e la gestione di portafogli NPL, anche in partnership con investitori istituzionali internazionali. Nel 2008 è passato alla guida dell'area Special Situation dell'istituto, dove ha contribuito alla definizione dei processi di recupero, alla strutturazione di nuove aree operative.

