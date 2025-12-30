Guber Banca Davide Becchetti nominato direttore generale
Guber Banca annuncia un cambiamento ai vertici con la nomina di Davide Becchetti a direttore generale, a partire dal primo gennaio. Becchetti, già vicedirettore generale, assume questa nuova funzione, mentre Paolo Pettinari, finora CFO, ricoprirà il ruolo di vicedirettore generale. La riorganizzazione mira a rafforzare la governance dell’istituto e sostenere la crescita futura.
Rinnovo ai vertici di Guber Banca. Dal primo gennaio Davide Becchetti, già vicedirettore generale dell’istituto, assumerà la carica di direttore generale, mentre Paolo Pettinari, finora Chief Financial Officer, sarà il nuovo vicedirettore generale. Becchetti vanta un’esperienza ventennale nel settore del credito, maturata all’interno di Guber Banca fin dall’inizio del proprio percorso professionale. Pettinari, entrato in Guber Banca nel 2023, aveva assunto la carica di CFO l’anno successivo. La riorganizzazione riguarda anche il cda. Il 24 dicembre, infatti, Federica Fugiglando – dottore commercialista e revisore legale – è stata nominata consigliera indipendente del board e membro del Comitato parti correlate dell’istituto. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Guber Banca, rinnovo ai vertici: Davide Becchetti nominato direttore generale, Paolo Pettinari vicedirettore generale
Leggi anche: Guber Banca, rinnovo ai vertici: Davide Becchetti nominato Direttore generale, Paolo Pettinari Vicedirettore generale. Federica Fugiglando nominata consigliere indipendente del Cda e membro comitato parti correlate
Guber Banca, rinnovo ai vertici: Davide Becchetti nominato Direttore generale, Paolo Pettinari Vicedirettore generale. Federica Fugiglando nominata consigliere indipendente del ... - Una riorganizzazione che, secondo la presidente Francesca Bazoli, "consolida una leadership orientata alla crescita sostenibile e alla creazione di valore nel lungo periodo, rafforzando al contempo la ... msn.com
Guber Banca contribuisce alla riqualificazione dell'area ex industriale Bastianelli a Roma - Si avvia finalmente ad una conclusione positiva la lunga e accidentata vicenda dell’ex area Bastianelli nel ... msn.com
Guber approva il Bilancio 2024: l'utile aumenta del 31,5% - ha approvato i risultati del bilancio 2024 che si presenta come il migliore della storia dell’Istituto. affaritaliani.it
Dove ci condurrà l'innovazione nel settore della gestione e acquisto dei crediti non performing A questa domanda ha dato una risposta Davide Becchetti, vicedirettore di Guber Banca, intervistato durante la trasmissione radiofonica Destinazione futuro in ond - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.