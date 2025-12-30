guber banca davide becchetti nominato direttore generale

Guber Banca annuncia un cambiamento ai vertici con la nomina di Davide Becchetti a direttore generale, a partire dal primo gennaio. Becchetti, già vicedirettore generale, assume questa nuova funzione, mentre Paolo Pettinari, finora CFO, ricoprirà il ruolo di vicedirettore generale. La riorganizzazione mira a rafforzare la governance dell’istituto e sostenere la crescita futura.

Rinnovo ai vertici di Guber Banca. Dal primo gennaio Davide Becchetti, già vicedirettore generale dell’istituto, assumerà la carica di direttore generale, mentre Paolo Pettinari, finora Chief Financial Officer, sarà il nuovo vicedirettore generale. Becchetti vanta un’esperienza ventennale nel settore del credito, maturata all’interno di Guber Banca fin dall’inizio del proprio percorso professionale. Pettinari, entrato in Guber Banca nel 2023, aveva assunto la carica di CFO l’anno successivo. La riorganizzazione riguarda anche il cda. Il 24 dicembre, infatti, Federica Fugiglando – dottore commercialista e revisore legale – è stata nominata consigliera indipendente del board e membro del Comitato parti correlate dell’istituto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

