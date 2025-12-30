Guasto nel tunnelstop a treni Eurostar
A causa di un guasto nella rete elettrica nel tunnel della Manica, i treni Eurostar tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles sono stati sospesi dalle 14.20, con effetto immediato. La compagnia ha annunciato che i servizi resteranno fermi fino a nuovo avviso per garantire la sicurezza dei passeggeri e delle operazioni. Restano in corso aggiornamenti sulla situazione e sui tempi di ripresa.
14.20 Eurostar ha sospeso "tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles" fino a nuovo ordine a seguito dei gravi disagi nel tunnel della Manica dovuti a un problema nella rete elettrica. Centinaia di passeggeri sono in attesa nella stazione di St Pancras. Eurostar aveva esortato i passeggeri a non viaggiare a causa di "gravi disagi". "Ci rammarichiamo che i treni in servizio siano soggetti a gravi ritardi a cancellazioni dell'ultimo minuto" ha detto l'operatore dei servizi tra Gran Bretagna e l'Europa continentale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
