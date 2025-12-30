Guasto nel tunnel della Manica stop agli Eurostar

Il 30 dicembre, Eurostar ha annunciato la sospensione di tutti i collegamenti tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles a causa di problemi tecnici nel tunnel sotto la Manica, legati all’alimentazione elettrica e a un guasto al treno Le Shuttle. La compagnia ha consigliato ai passeggeri di rimandare i propri viaggi, fornendo aggiornamenti e indicazioni sul sito ufficiale. La situazione rimane sotto monitoraggio mentre si lavora per ripristinare i servizi.

Eurostar ha comunicato nella giornata di martedì 30 dicembre lo stop a «tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles » a seguito di due problemi tecnici verificatisi nel tunnel sotto la Manica In una nota pubblicata sul proprio sito, Eurostar ha invitato i viaggiatori a rimandare la partenza, spiegando: «A causa di un problema con l’alimentazione elettrica aerea nel tunnel sotto la Manica e di un conseguente guasto al treno Le Shuttle, consigliamo vivamente a tutti i nostri passeggeri di posticipare il loro viaggio a una data diversa. Si prega di non recarsi alla stazione a meno che non si disponga già di un biglietto per il viaggio». 🔗 Leggi su Lettera43.it

