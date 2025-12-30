Guasto nel tunnel della Manica stop agli Eurostar

Il 30 dicembre, Eurostar ha annunciato la sospensione di tutti i collegamenti tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles a causa di problemi tecnici nel tunnel sotto la Manica, legati all’alimentazione elettrica e a un guasto al treno Le Shuttle. La compagnia ha consigliato ai passeggeri di rimandare i propri viaggi, fornendo aggiornamenti e indicazioni sul sito ufficiale. La situazione rimane sotto monitoraggio mentre si lavora per ripristinare i servizi.

Eurostar ha comunicato nella giornata di martedì 30 dicembre lo stop a «tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles » a seguito di due problemi tecnici verificatisi nel tunnel sotto la Manica In una nota pubblicata sul proprio sito, Eurostar ha invitato i viaggiatori a rimandare la partenza, spiegando: «A causa di un problema con l’alimentazione elettrica aerea nel tunnel sotto la Manica e di un conseguente guasto al treno Le Shuttle, consigliamo vivamente a tutti i nostri passeggeri di posticipare il loro viaggio a una data diversa. Si prega di non recarsi alla stazione a meno che non si disponga già di un biglietto per il viaggio». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Guasto nel tunnel della Manica, stop agli Eurostar Leggi anche: Guasto elettrico nel tunnel della Manica: Eurostar sospende i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles. «Non viaggiate» Leggi anche: Guasto nel tunnel,stop a treni Eurostar La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. NEWS - Guasto nel tunnel sotto la Manica, sospesi tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles. Tunnel della Manica: sospesi i treni Eurostar per un guasto elettrico - Tunnel della Manica: sospesi i treni Eurostar per un guasto elettrico. mam-e.it

Guasto nel Tunnel della Manica, traffico ferroviario paralizzato - Bloccati tutti i treni Eurostar tra Londra e l’Europa continentale: centinaia di passeggeri in attesa a St Pancras ... altarimini.it

NEWS - Guasto nel tunnel sotto la Manica, sospesi tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles - Eurostar ha annunciato la sospensione di "tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles" fino a nuovo ordine a seguito dei gravi disagi nel tunnel della Manica dovuti a un problema nella ret ... napolimagazine.com

#NEWS - Guasto nel tunnel della #Manica: sospesi treni tra #Londra, #Parigi, #Amsterdam e #Bruxelles. Centinaia di passeggeri in attesa nella stazione londinese di St Pancras. Problemi alla rete elettrica, seguiti dall'arresto di un treno navetta all'interno del x.com

A causa di un guasto elettrico il tunnel della Manica è stato chiuso e il traffico ferroviario tra Londra ed Europa è stato sospeso - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.