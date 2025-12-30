Guasto elettrico nel tunnel della Manica | Eurostar sospende i treni tra Londra Parigi Amsterdam e Bruxelles Non viaggiate

A causa di un guasto elettrico nel tunnel della Manica, Eurostar ha sospeso temporaneamente i servizi tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles. La compagnia informa che il traffico sta gradualmente riprendendo, pur segnalando ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto sui treni ancora operativi. Eurostar invita i viaggiatori a non intraprendere viaggi non essenziali fino a nuovo avviso, garantendo comunque l’impegno a risolvere la situazione al più presto.

Un guasto elettrico ferma i treni Eurostar: sospesa la circolazione tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles - La compagnia ha comunicato in una nota di essere spiacente per i disservizi e sta lavorando per ripristinare la circolazione il prima possibile ... today.it

Problemi nel tunnel sotto la Manica, Eurostar sospende tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles - Eurostar ha annunciato la sospensione di "tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles" fino a nuovo ordine a seguito dei gravi disagi nel tunnel della Manica dovuti a un problema nella ... ansa.it

Talete Spa – Comunicazione guasto contatore Enel Impianto S. Antonio Si comunica la mancata erogazione di acqua dalla pompa del pozzo di Sant'Antonio in località Bersaglio per un guasto elettrico, l'alimentazione della quale potrebbe interessare il serb - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.