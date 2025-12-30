Guasto elettrico nel tunnel della Manica | Eurostar sospende i treni tra Londra Parigi Amsterdam e Bruxelles Non viaggiate

A causa di un guasto elettrico nel tunnel della Manica, Eurostar ha sospeso temporaneamente i servizi tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles. La compagnia informa che il traffico sta gradualmente riprendendo, pur segnalando ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto sui treni ancora operativi. Eurostar invita i viaggiatori a non intraprendere viaggi non essenziali fino a nuovo avviso, garantendo comunque l’impegno a risolvere la situazione al più presto.

Eurostar assicura che il traffico «è in graduale ripresa» e aggiunge:  «Siamo dispiaciuti che i treni che possono circolare siano soggetti a gravi ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto».

