Guarín, ex calciatore dell’Inter, con una lettera sincera racconta il suo percorso di lotta contro l’alcolismo e le difficoltà interiori. Descrive il periodo oscuro in cui si era chiuso in sé stesso, con l’aiuto di Icardi e Zanetti che hanno cercato di sostenerlo. Oggi, riflette sulla propria rinascita e sulle sfide superate, offrendo un messaggio di speranza e di riscatto.

Inter News 24 Guarin, la lettera straziante dell’ex Inter che racconta il buio toccato per via dell’alcolismo e poi la sua personale rinascita. Il sito di Gianlucadimarzio.com pubblica la lettera scritta da Fredy Guarin nella quale l’ex Inter racconta i momenti più bui passati per via della sua dipendenza da alcol. LEGGI ANCHE: Guarin racconta il suo momento più buio: «Ho toccato il fondo e ho tentato il suicidio 3 volte, i miei compagni all’Inter hanno provato ad aiutarmi ma.» IL BUIO E POI LA LUCE – « Lì, seduto in casa. Ero da solo. Lo ero da anni ormai. Non ero lucido, avevo bevuto. L’alcol era il mio compagno di vita. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Guarin, la lettera straziante dell’ex Inter: «L’alcol, il buio, mi ero costruito una prigione interiore. Icardi e Zanetti hanno provato ad aiutarmi. Adesso…»

