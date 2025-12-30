Guardate questi numeri Garlasco il giallo dei tabulati del telefono di Chiara Poggi

In questa analisi, vengono esaminati i tabulati telefonici di Chiara Poggi, ricostruendo una sequenza di numeri, orari e contatti che emergono dagli atti giudiziari. L’obiettivo è offrire un quadro chiaro e dettagliato di questa parte delle indagini, mantenendo un tono sobrio e obiettivo, per aiutare a comprendere meglio i dettagli di un caso ancora aperto.

C’è una trama di numeri, orari e contatti che torna a riaffiorare dagli atti, come se il tempo non fosse mai davvero passato. I tabulati telefonici, riletti oggi con uno sguardo nuovo, raccontano gli ultimi giorni di Chiara Poggi attraverso chiamate mai spiegate, messaggi rimasti ai margini e una rete familiare che allora fu solo sfiorata dalle indagini. Elementi che oggi vengono rimessi insieme dalla Procura di Pavia, impegnata a scandagliare ogni dettaglio nell’ambito della nuova inchiesta che vede Andrea Sempio indagato per omicidio in concorso. >> “La strega nel bosco”. Caso choc in Italia: cosa fa quella donna. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

