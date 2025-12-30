Guardarsi dentro non è facile ma è necessario per trovare il nostro sentire più autentico capire chi siamo e cosa vogliamo Niente paura in questo viaggio non siamo soli Ci accompagnano i pianeti che ci sfidano a lasciare l’apparenza e a reinventarci

Esplorare il proprio mondo interiore può risultare complesso, ma rappresenta un passo fondamentale per conoscere sé stessi e le proprie aspirazioni. In questo percorso, i pianeti ci offrono spunti e sfide per superare le apparenze e riscoprire la nostra autenticità. Alla luce delle riflessioni di Umberto Galimberti su verità e realtà, è importante interrogarsi sul valore e sul ruolo della sincerità nel nostro tempo.

H a senso parlare di verità oggi? Chiede il filosofo Umberto Galimberti nel suo libro Le disavventure della verità (Feltrinelli). Se proviamo a rivolgerci alle stelle sono certa che le “disavventure” si possono trasformare nella più straordinaria vicenda umana. Perché la verità non solo è liberatoria ma diventa un vero e proprio atto sovversivo. Dove mangiare bene nel 2026? L’Umbria merita un assaggio X Leggi anche › 4 libri da leggere sull’oroscopo 2026: i segni più fortunati Oroscopo 2026: parola ai pianeti. È così, conferma Urano, pianeta dei colpi di scena che dal prossimo aprile passerà nel segno dei Gemelli per restare fino al 2033. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Guardarsi dentro non è facile ma è necessario, per trovare il nostro sentire più autentico, capire chi siamo e cosa vogliamo. Niente paura, in questo viaggio non siamo soli. Ci accompagnano i pianeti che ci sfidano a lasciare l’apparenza e a reinventarci Leggi anche: Quel che ci salva è scoprire chi siamo e cosa (non) vogliamo per stare bene Leggi anche: Rosucci: «L’anno scorso ci veniva tutto più facile. Falsa partenza ma oggi abbiamo mandato un messaggio, noi ci siamo» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Tutto è precipitato quando abbiamo smesso di farci domande e iniziato a farle a una macchina. Stamattina, davanti allo specchio, si è fermato. Non per guardarsi meglio. Per dirsi la verità. Non si è chiesto se stava lavorando abbastanza. Si è chiesto: “Sto giocando al mio vero livello o sto solo giocando facile” Perché puoi impegnarti tanto e restare com - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.