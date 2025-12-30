Gualtieri è super doppio colpo a San Colombano

Matteo Jacopo Gualtieri si è distinto alla Coppa Italia di ciclocross giovanile a San Colombano Cernetoli, in provincia di Genova, vincendo sia la prova di Team Relay (Staffetta Mista) sia la gara individuale. Un risultato che dimostra la sua costanza e talento nel ciclismo giovanile, confermando la sua crescita nel panorama regionale e nazionale.

Doppio colpo di Matteo Jacopo Gualtieri che fa sua la prova di Team Relay (Staffetta Mista) e la gara individuale della Coppa Italia di ciclocross giovanile che si è disputata a San Colombano Cernetoli, in provincia di Genova. Il monzese della Cx Devo Academy, formazione guidata dal manager Marco Baccin, non delude le aspettative e conquista due vittorie nell’arco di poche ore confermando di attraversare un eccezionale momento di forma. Gualtieri si è tolto la prima soddisfazione con la rappresentativa della Lombardia vincendo la Staffetta insieme ai compagni Ferro, Ferrari, Maifrè e Flaviani, davanti al quintetto dell’Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gualtieri è super, doppio colpo a San Colombano Leggi anche: San Colombano al Lambro: visita guidata al castello e all'oratorio di San Rocco con apertura straordinaria Leggi anche: San Colombano: Sagra del Maiale Nostrano di Valtrompia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Gualtieri, tassisti Roma aderiscano a doppio guidatore - "Noi abbiamo un boom del turismo che è molto positivo ma anche grazie alla nostra azione di contrasto dell'abusivismo la situazione a Fiumicino è migliorata, le corse rispetto al Pre covid sono ... ansa.it Teatro sociale di Gualtieri. Doppio concerto live e dj set - Un doppio concerto, stasera alle 21 al teatro Sociale di Gualtieri, per un evento promosso in collaborazione con l’Handmade Festival, andato in scena lo scorso fine settimana al parco di Tagliata, a ... ilrestodelcarlino.it #Attualità #ultimora Stadio Roma, consegnato progetto di fattibilità. Gualtieri: “Passaggio decisivo”: #ILMONITO (Adnkronos) – “La consegna del Progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) da parte dell’As Roma rappresenta un passaggio decisivo nel perco - facebook.com facebook

