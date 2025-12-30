Ecco la timeline completa di GTA, utile per giocare tutti i capitoli in ordine cronologico. Con l’attesa per l’uscita di Grand Theft Auto 6, prevista senza ulteriori rinvii, molti appassionati desiderano ripercorrere la saga nel giusto ordine. Questa guida presenta le tappe fondamentali dei principali titoli, facilitando un’esperienza di gioco più coerente e consapevole.

Con l’uscita di Grand Theft Auto 6 ormai all’orizzonte ( il gioco non dovrebbe essere nuovamente rinviato ), sempre più giocatori vogliono recuperare l’intera saga in ordine cronologico. È stata pubblicata una guida completa che chiarisce uno degli aspetti più complessi del franchise Rockstar: la sua struttura narrativa. E si tratta di un qualcosa di utile visto che GTA non segue una singola continuità, ma è diviso in tre universi separati, ragion per cui capire questa distinzione è fondamentale per affrontare i giochi nel modo corretto. Ecco quindi la timeline ufficiale per giocare tutti i capitoli in ordine cronologico, realizzata da IGN. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - GTA, ecco la timeline completa per giocare tutti i capitoli in ordine cronologico

Leggi anche: Tutti gli episodi di natale dei simpsons in ordine cronologico

Leggi anche: Stranger Things, la timeline completa

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Volete giocare GTA in ordine cronologico? Ecco la timeline completa - IGN ha pubblicato un approfondimento per chi desidera cimentarsi con i vari episodi di GTA rispettando l'ordine cronologico, o vuole semplicemente saperne di più sulla timeline della serie. multiplayer.it