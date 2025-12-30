Gravi problemi tecnici nel tunnel della Manica | sospesi tutti i treni tra Londra Parigi Amsterdam e Bruxelles

A causa di un guasto alla rete elettrica nel tunnel della Manica, tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles sono temporaneamente sospesi. La situazione ha causato disagi significativi alla rete ferroviaria del Nord Europa, con ripercussioni sui collegamenti tra queste città. Gli operatori stanno lavorando per ripristinare i servizi nel più breve tempo possibile, mentre i viaggiatori sono invitati a verificare gli aggiornamenti prima di partire.

La rete ferroviaria del Nord Europa è in tilt, a causa dei gravi disagi nel tunnel della Manica dovuti a un problema nella rete elettrica. Dopo ore di incertezze, Eurostar ha annunciato la sospensione di “ tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles ” fino a nuovo ordine. Intanto si segnalano centinaia di passeggeri in attesa nella stazione di St Pancras nella capitale britannica e code chilometriche per chi stava cercando di entrare nel tunnel in auto. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gravi problemi tecnici nel tunnel della Manica: sospesi tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles Leggi anche: Treni Eurostar sospesi tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles: bloccati un centinaio di passeggeri Leggi anche: Caos Eurostar, sospesi tutti i treni tra Londra, Parigi, Amesterdam e Bruxelles Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Eurostar, problemi a circolazione treni nel Tunnel della Manica: ritardi e cancellazioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Eurostar, problemi a circolazione treni nel Tunnel della Manica: ritardi e cancellazioni ... tg24.sky.it

Problemi nel tunnel sotto la Manica, Eurostar sospende tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles - Eurostar ha annunciato la sospensione di "tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles" fino a nuovo ordine a seguito dei gravi disagi nel tunnel della Manica dovuti a un problema nella ... ansa.it

Eurostar fermi, la società: “Problemi alla linea elettrica sotto la Manica”. E sui social spunta un video con il Tunnel allagato - La società: "Siamo dispiaciuti che i treni che possono circolare siano soggetti a gravi ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto". msn.com

Gravi problemi alla circolazione ferroviaria per investimento di una persona a Firenze x.com

Lambiase assente durante la stagione Svelati i gravi problemi personali #F1 #RedBull #Verstappen - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.