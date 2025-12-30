Grave problema tecnico nel tunnel della Manica | sospesi tutti i treni tra Londra Parigi Amsterdam e Bruxelles

A causa di un grave problema tecnico nel tunnel della Manica, tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles sono stati sospesi. La rete ferroviaria del Nord Europa sta affrontando significativi disagi, con ripercussioni sui collegamenti tra queste principali città. Le autorità stanno intervenendo per risolvere la situazione e ripristinare i servizi nel minor tempo possibile.

La rete ferroviaria del Nord Europa è in tilt, a causa dei gravi disagi nel tunnel della Manica dovuti a un doppio problema tecnico. Dopo un'ora di caos e incertezza, Eurostar ha annunciato la sospensione di " tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles " fino a nuovo ordine. Intanto si segnalano centinaia di passeggeri in attesa nella stazione di St Pancras nella capitale britannica e code chilometriche per chi stava cercando di entrare nel tunnel in auto. Il doppio incidente tecnico verificatosi nel tunnel sotto la Manica coinvolge il gestore del tunnel Getlink. Nello specifico, si è verificato un problema di alimentazione elettrica del tunnel, seguito dall'arresto di una navetta shuttle.

Gravi disagi nel tunnel della Manica, Eurostar sospende tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles - Il comunicato: «Siamo dispiaciuti che i treni che possono circolare siano soggetti a gravi ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto» ... msn.com

