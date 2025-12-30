Grande Fratello Vip chi prende il posto di Alfonso Signorini dopo l’autosospensione

Il 29 dicembre, Alfonso Signorini ha annunciato la sua autosospensione temporanea da Mediaset, a seguito delle accuse di Fabrizio Corona nel programma Falsissimo. Questa decisione riguarda anche il suo ruolo come conduttore del Grande Fratello Vip, lasciando aperta la questione su chi possa prenderne il posto durante il periodo di sospensione. La situazione è ancora in evoluzione, e si attendono aggiornamenti ufficiali.

Nella giornata del 29 dicembre è arrivata la scelta di Alfonso Signorini: autosospendersi momentaneamente da Mediaset, misura che si è resa necessaria dopo le presunte accuse avanzate da Fabrizio Corona nel format Falsissimo. Resta ora un posto vacante, quello da conduttore del Grande Fratello Vip. Saranno Ilary Blasi e Michelle Hunziker a prendere le redini del reality show che da anni sta accusando un lento ma inesorabile declino? Grande Fratello Vip, chi potrebbe condurre al posto di Alfonso Signorini. Su Alfonso Signorini si è abbattuta una vera e propria tempesta mediatica. Con una nota stampa condivisa dai suoi avvocati, ha informato il pubblico di aver preso la decisione di autosospendersi volontariamente da Mediaset.

