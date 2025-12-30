Il Grande Fratello Vip 2026 si avvicina, mentre si fa largo il toto-nomi per il nuovo conduttore. Dopo l’auto-sospensione di Alfonso Signorini, al centro delle cronache per le recenti vicende legali, si susseguono le ipotesi su chi possa prendere il suo posto. La stagione prevista per marzo 2026 si conferma, ma il ruolo di guida del reality resta ancora da definire. Ecco le possibili scelte per il nuovo volto del reality.

Roma, 30 dicembre 2025 – Cosa succederà al Grande Fratello Vip 2026? Il conduttore designato Alfonso Signorini si è autosospeso dalla sua collaborazione con Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona (oggi è anche giunta la notizia che è indagato in seguito alla denuncia dell'ex concorrente Antonio Medugno ), ma la partenza del reality fissata per marzo 2026 non sembra essere in discussione. Almeno per il momento. Si apre dunque il toto-nomi per il nuovo timoniere. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbero due i profili favoriti: Ilary Blasi, che rappresenterebbe un ritorno alle origini dopo aver già condotto il Grande Fratello Vip dal 2016 al 2018, e Michelle Hunziker, volto di punta di Mediaset e nome ricorrente nelle preferenze del pubblico e dei vertici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Grande Fratello Vip 2026: scatta il toto-nomi per il conduttore. Chi può prendere il posto di Alfonso Signorini

Leggi anche: “Grande Fratello Vip”, impazza il toto-nomi: chi condurrà il reality dopo Alfonso Signorini

Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026: chi prende il posto di Signorini? I 4 nomi che circolano

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il GF Vip sarà davvero cancellato? Parla un insider, ecco gli scenari possibili; Signorini non condurrà il Grande Fratello Vip 2026: posizione congelata, come stanno le cose dopo lo scandolo di Corona; Il futuro del Grande Fratello Vip: cosa succede ora che Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset; Il futuro di Alfonso Signorini in Mediaset e la situazione del Grande Fratello Vip: il retroscena.

Grande Fratello Vip 2026: scatta il toto-nomi per il conduttore. Chi può prendere il posto di Alfonso Signorini - La partenza del reality è fissata per marzo dell’anno prossimo e, finora, non è stata messa in discussione. quotidiano.net