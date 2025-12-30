Grande attesa per il concerto di Capodanno su Canale 5 | sul palco anche Gigi D' Alessio e I Desideri

Il concerto di Capodanno su Canale 5 si svolgerà mercoledì 31 dicembre dalla piazza Libertà di Bari. Tra gli artisti presenti, Gigi D'Alessio e il gruppo “I Desideri”, originari di Marcianise. L’evento sarà trasmesso in diretta, offrendo un’occasione per salutare l’anno appena concluso con musica dal vivo in un contesto suggestivo.

Ci saranno anche Gigi D'Alessio e "I Desideri" - originari di Marcianise - al Capodanno in Musica che andrà in onda mercoledì 31 dicembre in diretta su Canale 5 dalla suggestiva piazza Libertà a Bari.L'evento, in attesa della mezzanotte e oltre, sarà presentato da Federica Panicucci e Fabio.

