L’Autodromo di Monza si trasforma per una serata speciale, ospitando un evento di fine anno nel suo paddock. Un’occasione unica per condividere un momento di convivialità e festa in un ambiente di grande fascino, lontano dalle competizioni motoristiche. Questo appuntamento rappresenta un’opportunità di socializzazione in un contesto esclusivo, offrendo un modo diverso per salutare il nuovo anno in un’atmosfera sobria e raffinata.

Il tempio della velocità accende i riflettori, e questa volta non per un evento motoristico. L’Autodromo di Monza ospiterà domani una grande festa di Capodanno, portando il brindisi di fine anno all’interno degli esclusivi spazi del circuito. Ad organizzare l’evento è Dvfp, società monzese che ha già collaborato con il Comune per il FuoriGp, insieme all’agenzia Sinapps, anch’essa monzese. L’idea è quella di trasformare il conto alla rovescia in un’esperienza fuori dall’ordinario. "Ampi spazi, infrastrutture professionali e una cornice unica nel verde del Parco di Monza trasformano il countdown di mezzanotte in un’esperienza da vivere e ricordare, ben oltre la semplice festa", promettono gli organizzatori sul sito capodannoautodromo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gran Galà all’Autodromo. Tutti a ballare nel paddock

