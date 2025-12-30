Gozzano palo pericolante divelto in via Mulini di Resiga
A Gozzano, in via Mulini di Resiga, un palo divelto e pericolante si trova in condizioni di instabilità da diversi mesi. La struttura inclinata e danneggiata rappresenta un potenziale rischio per la sicurezza pubblica, richiedendo un intervento tempestivo per evitare eventuali incidenti. È importante che le autorità competenti si attivino al fine di eliminare questa situazione di pericolo.
Un palo divelto e pericolante da diversi mesi in via Mulini di Resiga, a Gozzano. La struttura, visibilmente inclinata e danneggiata, si trova in condizioni di evidente instabilità e potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza. Il palo appare piegato e sorretto in modo precario. Il passare. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
