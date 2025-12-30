Gozi Renew | Schlein ingenua e imbarazzata i sindaci del Pd sprovveduti Ecco perché occorre chiarezza

In un contesto politico in evoluzione, le dichiarazioni di Gozi evidenziano le tensioni interne al Pd e la necessità di chiarezza. La critica rivolta a Schlein e ai sindaci del partito si inserisce in un dibattito più ampio sulla trasparenza e sulla gestione delle controversie. Queste opinioni sottolineano l'importanza di mantenere un confronto aperto e basato sui fatti, evitando prese di posizione affrettate in un momento di grande fermento politico.

«Sono critico verso Hannoun da molto prima della vostra inchiesta, pur ritenendo che anche stavolta debba prevalere la presunzione d'innocenza. Detto ciò, ritengo che occorra criticare e condannare, in maniera netta, le sue posizioni politiche. Parliamo di chi ha considerato Hamas un movimento di resistenza, di chi ha detto che si possono uccidere tranquillamente gli ebrei». A dirlo Sandro Gozi, eurodeputato e segretario del Partito democratico europeo. La sorprende il silenzio della sinistra italiana rispetto a tutto ciò? «È legato a una difficoltà profonda: fare i conti con una realtà scomoda. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Gozi (Renew): "Schlein ingenua e imbarazzata, i sindaci del Pd sprovveduti. Ecco perché occorre chiarezza" Leggi anche: Ilaria Salis, l'europarlamentare Gozi a Tgcom24: "Ecco perché abbiamo votato l'immunità" Leggi anche: Manovra, Schlein (Pd): tagli a enti locali, Meloni prende in giro sindaci Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Gozi (Renew): "Schlein ingenua e imbarazzata, i sindaci del Pd sprovveduti. Ecco perché occorre chiarezza" - «Sono critico verso Hannoun da molto prima della vostra inchiesta, pur ritenendo che anche stavolta debba prevalere la presunzione ... iltempo.it

Gozi (Renew),von der Leyen scopre solo oggi chi è davvero l'Ecr? - "Ursula von der Leyen oggi accusa i firmatari della mozione di essere amici di Putin. ansa.it

Sandro Gozi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.