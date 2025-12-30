Il governo di Giorgia Meloni ha affrontato diverse sfide, tra cui la gestione delle risorse finanziarie provenienti dai 209 miliardi di euro destinati all’Italia. In un contesto di tensioni politiche, alcune dichiarazioni evidenziano le difficoltà e le controversie che caratterizzano l’attuale fase politica, riflettendo un clima complesso e spesso contraddittorio. Un quadro che richiede attenzione e analisi approfondita per comprendere le implicazioni future per il Paese.

Roma, 30 dic. (askanews) – “La Presidente Meloni esulta per le rate dei 209 miliardi che abbiamo portato noi e su cui loro si astenevano mentre ci urlavano ‘criminali’ in pandemia. Salvini fa un teatrino contro invii di armi in Ucraina e aumento dell’età pensionabile (altro che cancellazione della “Fornero”!) e poi vota entrambi. Tajani prometteva pensioni minime a 1.000 euro per tutti e invece hanno tagliato le pensioni di cittadinanza e in Manovra mettono 3 euro nei cedolini dei pensionati minimi. Sembra un circo ma purtroppo è la realtà. E non fa ridere”. Lo scrive sui social il leader M5s Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Governo: Conte, 'sembra un circo ma purtroppo è la realtà, e non fa ridere'

Leggi anche: Pastore accusa: «Conte ormai è una macchietta, mi fa ridere. Sembra Trump, vi spiego»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Governo, Conte: sembra un circo ma è realtà, e non fa ridere - (askanews) – “La Presidente Meloni esulta per le rate dei 209 miliardi che abbiamo portato noi e su cui loro si astenevano mentre ci urlavano ‘criminali’ in pandemia. askanews.it