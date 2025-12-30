Il 1° gennaio 2026, Gospel Voices Family si esibirà al Pala Comisa di Pisogne in un concerto di inizio anno organizzato dal Comune di Pisogne. L’evento, promosso da Slang Music in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Turismo, si svolgerà alle ore 18:00 con ingresso gratuito. Un’occasione per ascoltare musica gospel in un’atmosfera aperta a tutta la comunità, nel rispetto delle normative vigenti.

Giovedi 1 gennaio 2026
Slang Music in collaborazione e Assessorato alla Cultura e Turismo
presentano Concerto di Buon Anno organizzato dalla Comune di Pisogne
GOSPEL VOICES FAMILY presso PALA COMISA
Via Caduti del Lavoro 4
Pisogne - Brescia
Inizio live ore 18:00
INGRESSO LIBERO e GRATUITO
Nato nel 2018.

© Bresciatoday.it - Gospel Voices Family al Pala Comisa di Pisogne

