Un lungo fine settimana iniziato venerdì 26 dicembre ha coinvolto i golfisti reggiani desiderosi tanto di mettersi alla prova quanto di smaltire le calorie accumulate a Natale. I sei chilometri del Golf Terre di Canossa sono stati ottima palestra per i giocatori. La gara Road to Normandia è andata in scena a coppie. In prima categoria Riccardo Ruggeri e Tiziano Freccia (45) hanno preceduto Silvia Morandi e Alberto Lasagni (42) mentre in seconda Chiara Gardini e Rossano Gardini (45) hanno avuto la meglio su Sergio Zuccolini e Marco Frattini, superati di misura. Sabato 27 dicembre al club reggiano ha fatto tappa il Bretagna Winter Tour. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Golf. Road to Normandia: in prima categoria. Ruggeri e Freccia ok

