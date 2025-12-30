GOG passa di mano | CD Projekt annuncia la vendita della piattaforma

CD Projekt Red ha comunicato la vendita di GOG.com, la piattaforma di distribuzione digitale di videogiochi senza DRM, a Michal Kicinski, co-fondatore di CD Projekt e GOG. La cessione rappresenta un cambiamento nella gestione della piattaforma, mantenendo comunque l’impegno verso gli utenti e il catalogo di giochi disponibili. Questa operazione si inserisce nel contesto delle strategie aziendali di CD Projekt, concentrata sullo sviluppo di nuovi progetti e servizi.

CD Projekt Red ha annunciato la cessione di GOG.com, la nota piattaforma di distribuzione digitale di videogiochi priva di DRM, a favore di Micha? Kici?ski, co-fondatore sia di CD Projekt sia di GOG. L’operazione segna una svolta nell’organizzazione dell’ecosistema attorno al brand polacco e alla piattaforma nata per offrire alternative alle grandi vetrine digitali. Secondo la comunicazione ufficiale, Kici?ski ha acquisito il 100% delle quote di GOG, per un controvalore di circa 90,7 milioni di zloty polacchi – equivalenti a circa 21,4 milioni di euro. L’accordo prevede un passaggio completo di proprietà, ma anche una continuità operativa: GOG manterrà la propria missione e le proprie tecnologie indipendentemente dal gruppo di sviluppo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - GOG passa di mano: CD Projekt annuncia la vendita della piattaforma Leggi anche: Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha svelato un segreto sugli ascensori Leggi anche: Cyberpunk 2077 sequel in sviluppo: cd projekt red cerca nuovi talenti per il futuro Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. GOG cambia proprietà: CD Projekt Red vende il negozio di videogiochi al co-fondatore Kicinski - CD Projekt Red, studio autore di videogiochi come The Witcher e Cyberpunk, ha ceduto la piattaforma di distribuzione GOG per circa 21,4 milioni di euro. tgcom24.mediaset.it

Il co-fondatore di GOG e CD Projekt RED ha acquisito il 100% di GOG - fondatore di GOG e CD Projekt RED, ha acquisito il 100% di GOG dalla compagnia polacca. msn.com

L'alternativa di Steam senza DRM, GOG, non è più di proprietà di CD Projekt - CD Projekt ha lanciato GOG come alternativa a Steam nel 2008 e si concentra sulla vendita di giochi privi di DRM e sulla difesa della conservazione dei giochi, in modo che i titoli possano essere gioc ... notebookcheck.it

VIDEOSTORIA. DIETRO LA TENDA, L’ARTE CHE PASSA DI MANO IN MANO Una storia di artigianato, famiglia e passaggio generazionale: Anna Ranieri racconta come Progetto Tenda sia cresciuta grazie alla manualità, al lavoro condiviso e all’apporto dei fi - facebook.com facebook

A quanto pare il gol dell”1:1 di #Davis in #UdiLaz viene ritenuto regolare dai vertici AIA perché il tempo trascorso tra il tocco di mano di #Davis e il gol - 9 secondi-viene ritenuto incoerente con il concetto di immediatezza. Ricordo al colto e all’inclita che la nor x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.