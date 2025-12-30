Ogni anno, gli stranieri inviano all’estero circa 9 miliardi di euro, secondo Bankitalia. La maggior parte di queste rimesse non resta in Italia, rappresentando circa lo 0,5% del PIL. Inoltre, i residenti extra Ue versano solo il 23% dell’Irpef. Questi dati evidenziano come le rimesse e la contribuzione fiscale degli immigrati incidano sull’economia nazionale.

Secondo Bankitalia, gran parte dei guadagni dei lavoratori immigrati non resta nel Paese: le rimesse pesano circa lo 0,5% del Pil e i residenti extra Ue versano solo il 23% dell’Irpef. Il flusso parte da Roma e Milano e riguarda Bangladesh, Pakistan e Marocco. La narrazione più diffusa da chi vorrebbe un ingresso incontrollato di migranti è che questi contribuiscono a pagare le pensioni degli italiani (a causa del progressivo invecchiamento della popolazione e della scarsa natalità nel nostro Paese) e alla crescita economica. I dati aggiornati della Banca d’Italia disegnano però un diverso scenario sul quale vale la pena di riflettere al di là di pregiudizi ideologici. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Gli stranieri fanno sparire 9 miliardi l’anno

Leggi anche: Gli stranieri fanno volare la Puglia: Vieste e Gallipoli regine indiscusse

Leggi anche: Un anno di Tavolo strategico: psicologo a scuola, accoglienza per alunni stranieri e percorso comune per gli insegnanti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

· 26 dic A Natale i poveri interrogano i ricchi gli ultimi fanno domande ai potenti gli stranieri bussano alle case dei residenti e chi soffre si rivolge a chi sta bene: non per condannarli ma per ricordare loro che possono essere umani,sensibili,compassionevoli ca - facebook.com facebook

A Natale i poveri interrogano i ricchi gli ultimi fanno domande ai potenti gli stranieri bussano alle case dei residenti e chi soffre si rivolge a chi sta bene: non per condannarli ma per ricordare loro che possono essere umani,sensibili,compassionevoli capaci di g x.com