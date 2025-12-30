Gli auricolari sono esplosi nel mio orecchio Sto sanguinando e sento solo un ronzio | il video virale di una ragazza su Tiktok

Una ragazza ha condiviso su TikTok un video in cui racconta di aver subito un'esplosione delle sue AirPods nell’orecchio, causando sanguinamento e un forte ronzio. L’esperienza mette in evidenza i rischi potenziali legati all’uso di cuffie wireless e l’importanza di fare attenzione alla sicurezza durante l’utilizzo di dispositivi audio personali.

“ Le AirPods sono esplose nel mio orecchio. Sto sanguinando, non sento nulla eccetto un ronzio”. Una ragazza ha pubblicato un video su Tiktok raccontando la disavventura capitata con le sue cuffiette wireless. Nel contenuto pubblicato sul social network si vede la protagonista della vicenda, Bethy, con un fazzoletto nell’orecchio e gli occhi lucidi. Il racconto della giovane ha fatto il giro del web, sollevando interrogativi sulla sicurezza dei dispositivi indossabili. Stando alla versione fornita dalla ragazza, l’incidente si sarebbe verificato nella mattinata dello scorso 5 dicembre. Bethy ha riferito di non sentire più alcun rumore eccetto un ronzio costante, causato dall’esplosione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

