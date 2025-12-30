Gli auguri di Schifani per il nuovo anno | Lavoro priorità assoluta oltre due miliardi per crescita e occupazione

Il presidente Schifani ha rivolto un messaggio di auguri ai cittadini siciliani per il nuovo anno, sottolineando l'importanza del lavoro come priorità e annunciando oltre due miliardi di euro destinati a favorire crescita e occupazione. Con un messaggio di solidarietà e speranza, si rivolge alle famiglie, ai giovani e agli anziani, riaffermando l’impegno per lo sviluppo della regione.

"Cari siciliani, alla fine di quest'anno voglio rivolgermi alle famiglie, ai giovani in cerca di futuro, agli anziani che hanno costruito questa terra. A chi è preoccupato per il lavoro, per le bollette, per arrivare a fine mese. A chi, nonostante l'impegno, vive nell'incertezza. La Sicilia è.

