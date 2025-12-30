Gli auguri di fine anno di Schifani | La Sicilia sta crescendo ora più lavoro e dialogo – VIDEO

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha rivolto un messaggio di auguri ai cittadini, evidenziando i progressi della regione e le sfide future. Nel suo intervento, sottolinea l’aumento di opportunità lavorative e l’importanza del dialogo per un miglioramento condiviso. Un messaggio di speranza e di impegno, rivolto a tutte le fasce della popolazione, che riflette sulla crescita della Sicilia e sulle prospettive di sviluppo dell’isola.

Un messaggio ai siciliani tra bilancio e prospettive future. Nel suo messaggio di auguri per il nuovo anno, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani si rivolge direttamente ai cittadini, dalle famiglie ai giovani in cerca di un futuro, fino agli anziani che hanno contribuito a costruire l'identità dell'Isola. Un intervento che unisce auguri, riflessione sull'anno trascorso e indicazioni sulle priorità dei prossimi mesi. Schifani riconosce le difficoltà quotidiane di chi è preoccupato per il lavoro, per il costo delle bollette e per arrivare a fine mese, sottolineando come, nonostante la crescita registrata negli ultimi anni, non tutti abbiano beneficiato allo stesso modo dei risultati raggiunti.

