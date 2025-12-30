Emergency desidera condividere il suo messaggio di fine anno, invitando a riflettere sull'importanza della pace. Nel video pubblicato, l’associazione ribadisce l’impegno contro la guerra e la volontà di non ignorare le sofferenze causate dai conflitti. Per il 2026, l’augurio è di un futuro in cui si scelga di ripudiare ogni forma di violenza, mantenendo alta l’attenzione verso le persone colpite dai conflitti.

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 L'associazione Emergency ha pubblicato il suo video di fine anno: un augurio per un 2026 di pace, in cui non si volta lo sguardo dall'altra parte per fingere di non capire che ci sia la guerra. Il video, realizzato con la voce dell'attore Elio Germano, si intitola ‘Irresponsabili‘. “Da quando chi alza la voce per la pace fa indignare più della guerra? Stiamo con chi, in pace, alza la voce per la pace. Quest'anno e tutti gli anni che verranno” Emergency Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gli auguri di Emergency per il 2026: Ripudiamo la guerra, quest'anno e quello che verrà

Leggi anche: Emergency, il video di fine anno dell'associazione: "Ripudiamo la guerra, quest'anno e quello che verrà"

Leggi anche: L’anno che verrà: gli eventi di politica internazionale 2026

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Gli auguri di Emergency per il 2026: Ripudiamo la guerra, quest'anno e quello che verrà - L’associazione Emergency ha pubblicato il suo video di fine anno: un augurio per un 2026 di pace, in cui non si volta lo sguardo dall’altra parte per fingere di non capire che ci sia la guerra. ilgiornale.it