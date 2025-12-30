Gli auguri di Emergency per il 2026 | Ripudiamo la guerra quest' anno e quello che verrà – Il video

Emergency presenta il suo messaggio di fine anno, un invito alla riflessione e alla solidarietà. Nel video dedicato al 2026, l’associazione rinnova l’impegno a ripudiare la guerra e a promuovere la pace, invitando tutti a non ignorare le sofferenze e le crisi che ancora affliggono molte parti del mondo. Un messaggio sobrio e sincero, volto a sensibilizzare e a incoraggiare un atteggiamento di responsabilità condivisa.

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 L'associazione Emergency ha pubblicato il suo video di fine anno: un augurio per un 2026 di pace, in cui non si volta lo sguardo dall'altra parte per fingere di non capire che ci sia la guerra. Il video, realizzato con la voce dell'attore Elio Germano, si intitola 'Irresponsabili'. "Da quando chi alza la voce per la pace fa indignare più della guerra? Stiamo con chi, in pace, alza la voce per la pace. Quest'anno e tutti gli anni che verranno" Emergency Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

