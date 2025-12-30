Il 1° gennaio alle 18, presso il teatro Moderno, si terrà il

Giovedì primo gennaio alle 18, al teatro Moderno, " Concerto di Capodanno ", con l’orchestra Harmonia mundi, composta da venti elementi e diretta dal maestro Antonio Bellandi. Il "Concerto di Capodanno" è a ingresso gratuito ed è inserito nel programma "Natale ad Agliana" a cura del Comune e dell’associazione Artigiano. Iniziare l’anno in musica è ormai una tradizione ad Agliana, anche grazie al musicista concittadino Maurizio Fedi, docente di fagotto e con intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Proprio il maestro Fedi fa sapere che il concerto di quest’anno sarà in una nuova versione, poiché sarà dedicato principalmente alle arie d’opera e sarà meno strumentale rispetto alle edizioni degli anni passati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli auguri con le più celebri arie d’opera

Leggi anche: 'Ri-Letture', il Quartetto Saramago col suo Repertoire di arie celebri a Bitonto

Leggi anche: Teatro, al Coccia il Galà Arie d'Opera

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

AUGURI NAPOLI | Ritira una copia gratuita del nostro magazine di dicembre presso tutti i punti di distribuzione di Informare “Vedi #Napoli e poi muori”. È una delle frasi più celebri che nel corso dei secoli non ha mai smesso di essere in voga quando si m - facebook.com facebook