Gli attivisti rossi ritornano in piazza | cortei e post per free Mohammad

Gli attivisti di sinistra sono tornati in piazza a Genova, organizzando cortei e condividendo post per chiedere la liberazione di Mohammad. La manifestazione è stata promossa da collettivi e Si Cobas in seguito all’arresto dell’architetto coinvolto nell’inchiesta «Domino». Oggi, l’indagato si presenterà spontaneamente davanti al giudice per fornire ulteriori chiarimenti.

Ieri a Genova il corteo di collettivi e Si Cobas contro l’arresto dell’architetto al centro dell’inchiesta «Domino» che oggi rilascerà dichiarazioni spontanee al gip. A Thiene un consigliere comunale parla di «repressione». Prima contro la guerra. Poi contro il piano di pace. Ora contro le indagini della procura di Genova. C’è sempre un buon motivo per scendere in piazza. Anche ora che la magistratura sta cercando di fare luce su alcuni dei tanti «perché» uno dei luoghi più finanziati del pianeta resti irrimediabilmente anche uno dei più poveri. Anche ora che si sta passando al setaccio il meccanismo in base al quale, il 71% degli oltre 7 milioni di euro raccolti da Mohammad Hannoun, sarebbe stato dirottato nelle casse di Hamas anziché in quelle della popolazione civile. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Gli attivisti rossi ritornano in piazza: cortei e post per «free Mohammad» Leggi anche: Cortei a Torino, perquisiti gli attivisti: "Riempiremo le piazze ancora di più" Leggi anche: Altri cortei a Pisa e in Toscana dopo il blocco della nuova flotilla: attivisti in strada Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Aggiornamento Lo sgombero dei No Tav per la demolizione dello stabile di via Rossi a Vicenza. Lancio di frutta e fumogeni degli attivisti asserragliati dentro l’ex centro sociale. Video e fotogallery - facebook.com facebook

