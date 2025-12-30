Gli artificieri della questura | Petardi contraffatti venduti online o con corrieri

Durante il periodo natalizio, le forze di polizia italiane effettuano numerosi sequestri di petardi contraffatti, venduti spesso online o tramite corrieri. Gli artificieri della questura vigilano sul rispetto delle normative per prevenire rischi e incidenti legati ai fuochi d’artificio illegali. La diffusione di questi prodotti illegali rappresenta una preoccupazione costante, richiedendo controlli mirati e collaborazioni tra le forze dell’ordine e le piattaforme digitali.

