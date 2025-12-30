Gli artificieri della questura | Petardi contraffatti venduti online o con corrieri
Durante il periodo natalizio, le forze di polizia italiane effettuano numerosi sequestri di petardi contraffatti, venduti spesso online o tramite corrieri. Gli artificieri della questura vigilano sul rispetto delle normative per prevenire rischi e incidenti legati ai fuochi d’artificio illegali. La diffusione di questi prodotti illegali rappresenta una preoccupazione costante, richiedendo controlli mirati e collaborazioni tra le forze dell’ordine e le piattaforme digitali.
Come tradizione nel periodo intorno a Capodanno sono centinaia i sequestri in tutta Italia di botti illegali. Come ricorda l'Adnkronos, mani saltate in aria, deflagrazioni improvvise che si pagano troppo spesso con conseguenze irreversibili, come la perdita di un occhio, non invertono la tendenza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
