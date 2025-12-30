Gli alibi di Schlein e Salvini sono il dizionario e il calendario Il no al referendum? Ragioni d' equinozio

Gli alibi di Schlein e Salvini sono il dizionario e il calendario. Mentre Salvini si affida al Devoto-Oli per giustificare le sue posizioni, Schlein si rifugia nel calendario, collegando le decisioni alle date e agli eventi. Il loro modo di motivare le scelte rivela come spesso le ragioni siano più legate a simboli e tempistiche che a motivazioni concrete, in un contesto politico sempre più articolato e complesso.

Roma. Calendario e martello. Salvini si rifugia nel dizionario, Schlein nel calendario. La Lega cammina con il Devoto-Oli sottobraccio per dimostrare che Salvini ha vinto, Schlein si ripara dietro.

Meloni di Kyiv: sugli asset russi si rimette alla decisione fra leader Ue, Salvini (assolto) è il rifugio di Schlein - Parla alla Camera e fa un discorso europeista, sugli asset russi e Mercosur indica le criticità giuridiche ma non chiude. ilfoglio.it

