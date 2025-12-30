Gli agricoltori si fanno sentire anche a Natale

Gli agricoltori di Talamona hanno celebrato il Natale con un evento originale, creando un grande albero di Natale formato da 51 trattori decorati e illuminati. Questa iniziativa, realizzata nella piana dell’agriturismo Il Bisteca, ha sottolineato il ruolo e la presenza degli agricoltori nella comunità, anche durante le festività. Un modo sobrio e significativo per condividere lo spirito natalizio, valorizzando il lavoro e la tradizione rurale locale.

Un maxialbero di Natale colorato, illuminato e decisamente. fragoroso. Si tratta di quello - composto da ben 51 trattori strombazzanti, due dei quali con botte al seguito, per la parte del tronco - che domenica sera si è "composto" a Talamona, nella piana messa a disposizione dall'agriturismo Il Bisteca. Non una protesta – non domenica sera, almeno – ma un evento cui hanno preso parte tesserati della provincia di " Agricoltori italiani ", "ma anche di Coldiretti e delle varie sigle sindacali – spiega Marco Digonzelli, il portavoce a livello locale del movimento spontaneo nazionale – Del resto l'invito era aperto a tutti: a cena, infatti, eravamo in più di 90.

