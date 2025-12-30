Giustizia la destra cede | frena la corsa al referendum

Il governo ha deciso di rinunciare temporaneamente a fissare la data del referendum sulla giustizia, originariamente prevista per il primo marzo. Questa scelta rappresenta una pausa nella decisione, lasciando aperta la possibilità di ulteriori sviluppi. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise e di evitare decisioni affrettate.

Il governo ha rinunciato a fissare la data del referendum sulla giustizia per il primo marzo. Almeno per ora. Ieri il consiglio dei ministri ha infatti soprasseduto a questa decisione . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

