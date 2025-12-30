Giunta pronta ma il clima resta teso | annuncio atteso domani Fico pressato fino all’ultimo

La giunta è pronta, ma l’attesa per l’annuncio rimane in sospeso. Fico si trova sotto pressione, con i tempi che stringono fino all’ultimo momento. Domani potrebbe essere il giorno decisivo, mentre il clima rimane teso e incerto. Come in una lunga vigilia romana, l’attesa sembra infinita, fino a quando finalmente emergono le prime notizie.

Tempo di lettura: 2 minuti Come dopo una lunga vigilia romana, quando il conclave sembra infinito e poi arriva la fumata. Bianca. Finalmente, la Giunta. Roberto Fico è a un passo dall’annuncio. Ultimi incastri, deleghe in rifinitura. A Santa Lucia si lavora a porte chiuse, col cronometro sul tavolo. Domani, salvo colpi di teatro, il varo ufficiale. Il quadro è quasi definito. Il Partito Democratico piazza tre pedine pesanti: Mario Casillo, vicepresidente con delega ai Trasporti; Vincenzo Cuomo; e Andrea Morniroli, chiamato alle Politiche sociali. Tre uomini per il PD. Segnale chiaro, che dovrebbe far riflettere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

