Giunta pronta ma il clima resta teso | annuncio atteso domani Fico pressato fino all’ultimo
La giunta è pronta, ma l’attesa per l’annuncio rimane in sospeso. Fico si trova sotto pressione, con i tempi che stringono fino all’ultimo momento. Domani potrebbe essere il giorno decisivo, mentre il clima rimane teso e incerto. Come in una lunga vigilia romana, l’attesa sembra infinita, fino a quando finalmente emergono le prime notizie.
Tempo di lettura: 2 minuti Come dopo una lunga vigilia romana, quando il conclave sembra infinito e poi arriva la fumata. Bianca. Finalmente, la Giunta. Roberto Fico è a un passo dall’annuncio. Ultimi incastri, deleghe in rifinitura. A Santa Lucia si lavora a porte chiuse, col cronometro sul tavolo. Domani, salvo colpi di teatro, il varo ufficiale. Il quadro è quasi definito. Il Partito Democratico piazza tre pedine pesanti: Mario Casillo, vicepresidente con delega ai Trasporti; Vincenzo Cuomo; e Andrea Morniroli, chiamato alle Politiche sociali. Tre uomini per il PD. Segnale chiaro, che dovrebbe far riflettere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Salvini atteso al Ttg, clima teso. Morrone: “Gli è stato intimato di non venire a Rimini dai collettivi”
Leggi anche: Conte Napoli, il clima resta teso! La bomba di Repubblica: «L’ipotesi dimissioni può davvero prendere corpo!»
Campania, lunga giornata di consultazioni a Palazzo Santa Lucia per definire la nuova Giunta regionale; Giunta Campania, Fico avvia le consultazioni: clima unitario ma restano nodi politici.
Giunta, muro contro muro sul nome di Bonavitacola: e resta il nodo del bilancio - Era il 24 novembre quando alle 15 si chiusero le urne per le Regionali in Campania. ilmattino.it
Nargi: «Pronta ad azzerare la giunta» - La sindaca Nargi pronta ad azzerare la giunta, in risposta ad una conferenza stampa del suo predecessore che aveva rivendicato a sé il merito di ... ilmattino.it
La giunta Polverini pronta entro domenica - presidente della Regione Lazio Renata Polverini alle prese con il rebus della formazione della nuova giunta. ilgiornale.it
GIUNTA FICO, ULTIMISSIMI DETTAGLI E' quasi pronta la giunta Fico. Dentro c'è Bonavitacola che avrà quasi certamente la delega alle attività produttive. Vice sarà Mario Casillo con delega ai trasporti. Dentro anche Enzo Cuomo. Manca un terzo del Pd c - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.