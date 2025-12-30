Giunta Fico annuncio atteso domani | dopo i malumori il Sannio resta a ‘bocca asciutta’

Domani è previsto l’annuncio ufficiale sulla giunta Fico, dopo settimane di attesa e alcuni malumori nel Sannio. L’esito di questa decisione avrà ripercussioni sulla regione, che si prepara a conoscere le novità in arrivo. Un momento importante che chiude una lunga attesa, simile a quella di un conclave che attende la fumata bianca. Restano dunque in sospeso le aspettative di chi sperava in cambiamenti significativi.

Come dopo una lunga vigilia romana, quando il conclave sembra infinito e poi arriva la fumata. Bianca. Finalmente, la Giunta. Roberto Fico è a un passo dall'annuncio. Ultimi incastri, deleghe in rifinitura. A Santa Lucia si lavora a porte chiuse, col cronometro sul tavolo. Domani, salvo colpi di teatro, il varo ufficiale. Il quadro è quasi definito. Il Partito Democratico piazza tre pedine pesanti: Mario Casillo, vicepresidente con delega ai Trasporti; Vincenzo Cuomo; e Andrea Morniroli, chiamato alle Politiche sociali. Tre uomini per il PD. Segnale chiaro, che dovrebbe far riflettere.

