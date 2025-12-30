Giulio Catelli il colore come canone

Giulio Catelli, artista contemporaneo, esplora il rapporto tra colore e percezione nelle sue opere. Attraverso tecniche di riflesso e giochi di specchi, realizza ritratti che invitano alla riflessione sulla soggettività visiva. La sua produzione si colloca tra il 2024 e il 2025, offrendo un’interpretazione originale delle dinamiche cromatiche. Questo approccio contribuisce a definire il suo stile come un canone nel panorama artistico attuale.

In una piccola tela dipinta a cavallo fra 2024 e 2025, Giulio Catelli si è ritratto da sotto in su, grazie a un gioco di specchi, attraverso la finestra del

