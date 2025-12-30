Giugliano stop al traffico in centro il 31 dicembre | strade chiuse per il brindisi di fine anno
Il 31 dicembre, il centro di Giugliano in Campania sarà chiuso al traffico per consentire lo svolgimento degli eventi natalizi “Atmosfere di Natale – Eventi sotto l’Albero 2025”. Le strade resteranno interdette alle auto per garantire la sicurezza dei partecipanti e la buona riuscita delle celebrazioni di fine anno. Si invita la cittadinanza a pianificare gli spostamenti in anticipo, rispettando le disposizioni temporanee del Comune.
Centro cittadino off limits alle auto a Giugliano in Campania nella giornata del 31 dicembre. In occasione degli eventi natalizi inseriti nel cartellone "Atmosfere di Natale – Eventi sotto l'Albero 2025", il Comune ha disposto una serie di chiusure temporanee al traffico per garantire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni.
