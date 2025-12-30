Giudice Sportivo Serie A tutte le decisioni dopo la 17a giornata | un turno a Diego Carlos squalifica più severa per Di Francesco Ammende per diversi club

Il Giudice Sportivo della Serie A ha comunicato le decisioni relative alla 17ª giornata, includendo squalifiche, ammende e diffide. Tra le principali, un turno di stop per Diego Carlos e una squalifica più severa per Di Francesco. Di seguito, l’elenco completo delle decisioni ufficiali, pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. XX. Queste misure riguardano le partite appena concluse e sono valide per le prossime settimane di campionato.

Giudice Sportivo Serie A, queste le decisioni finali dopo la diciasettesima giornata: l'elenco completo di squalifiche, ammende e diffide È stato pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 93 del 30 dicembre 2025 con le decisioni del Giudice Sportivo relative alla 17ª giornata di Serie A Enilive, disputata tra il 27 e il 29 dicembre.

Giudice sportivo: Diego Carlos salta la 18? giornata. Due turni di stop per Di Francesco - La 17ª giornata di Serie A, l'ultima del 2025, si è conclusa con la vittoria casalinga della Roma sul Genoa per 3- msn.com

Serie A - Giudice Sportivo Serie A, queste le decisioni finali dopo la diciasettesima giornata: l’elenco completo di squalifiche, ammende e diffide È stato pubblicato il Comunicato Ufficiale n. calcionews24.com

Un giallo dopo Napoli: per il giudice sportivo non era arrivato in tempo, per Cantù mai fatto - facebook.com facebook

Giudice sportivo: #Ceccherini, #Leali, #Okoye, #Guendouzi e #Ranieri squalificati x.com

