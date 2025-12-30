Giovani in fuga dall’Italia scappati in 630mila dal 2011 | L’esodo è strutturale

Dal 2011, circa 630.000 giovani italiani hanno lasciato il paese in cerca di opportunità all’estero. Questo fenomeno, descritto come esodo strutturale, evidenzia una tendenza che sembra destinata a perdurare, influenzando il futuro del Paese e le sue dinamiche socio-economiche. La mobilità giovanile internazionale rappresenta una sfida e un’opportunità, richiedendo riflessioni sulle cause e sulle possibili soluzioni.

Un esodo strutturale. La fuga dei giovani dall'Italia prosegue senza sosta e tornare indietro sembra un'impresa impossibile. Il rapporto del Cnel dal titolo "L'attrattività dell'Italia per i giovani dei Paesi avanzati" traccia un quadro impietoso, certificando che dal 2011 al 2024 sono emigrati dall'Italia 630mila giovani (tra i 18 e i 34 anni). Il 49% di loro è emigrato dalle regioni del Nord, il 35% dal Mezzogiorno. Il saldo, al netto degli immigrati, è di -441mila. I giovani andati all'estero in questo intero periodo corrispondono al 7% di tutti i giovani residenti in Italia nel 2024.

