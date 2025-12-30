L’allenatore Pagliari e la squadra della Recanatese si trovano in un periodo di intenso lavoro, con l’obiettivo di assimilare nuovi concetti e strategie. Nonostante le recenti sconfitte, l’approccio di Pagliari rimane pragmatico e determinato, focalizzato sul rilancio del gruppo attraverso allenamenti mirati. Questi giorni rappresentano un momento importante per consolidare il percorso tecnico e adattarsi alle proprie idee, fondamentali per il miglioramento della squadra.

Pagliari non è cambiato di una virgola e meno male, aggiungiamo noi. Ad appena tre giorni dall’"investitura" si è buttato a capofitto nel lavoro, anzitutto per ridare nuovo slancio ad un gruppo comprensibilmente abbacchiato dopo le ultime due sconfitte ma anche per sfruttare al massimo questi allenamenti per far metabolizzare le proprie idee che ovviamente non coincidono con quelle del suo predecessore. "L’obiettivo primario è quello di far assimilare certi concetti che voglio io e certi principi di gioco. Per far questo non possiamo che lavorare e lavorare." Infatti le feste si santificheranno anche in campo, Capodanno compreso, d’altronde la ripresa non promette niente di particolarmente rilassante visto che si andrà sul campo del Notaresco, attualmente quinto in classifica seppur tra le mura amiche abbia avuto nel girone di andata un rendimento zoppicante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giorni intensi per l’allenatore Pagliari e la squadra. "Recanatese al lavoro per assimilare determinati concetti»

Leggi anche: La Recanatese esonera Savini. I giallorossi affidati a Pagliari

Leggi anche: Recanatese, Savini in bilico. Ipotesi Pagliari

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Giorni intensi per l’allenatore Pagliari e la squadra. "Recanatese al lavoro per assimilare determinati concetti» - Pagliari non è cambiato di una virgola e meno male, aggiungiamo noi. msn.com