' Giorni di festa per e con gli anziani' a Pisa

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Pisa, in collaborazione con l'Unità Pastorale 'Pisanova' e le Parrocchie di San Michele e delle Piagge, organizza 'Giorni di festa per e con gli anziani'. L'iniziativa propone una serie di eventi rivolti alle persone over 65, con l'obiettivo di promuovere momenti di socializzazione e partecipazione nel quartiere. Un'occasione per rafforzare il senso di comunità e favorire il benessere degli anziani cittadini.

Il Comune di Pisa, in collaborazione con l'Unità Pastorale 'Pisanova' e le Parrocchie del quartiere di San Michele e della zona delle Piagge, presenta l'iniziativa 'Giorni di festa per e con gli anziani' e invita le persone over 65 della città a partecipare a una serie di appuntamenti dedicati. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Leggi anche: 'Giorni di festa per e con gli anziani': gli appuntamenti a Pisa

Leggi anche: Festa di Halloween in piazza con 'Stregami Pisa'

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

“Giorni di festa per e con gli anziani”: il organizza una serie di iniziative nel periodo tra Capodanno e Befana; 'Giorni di festa per e con gli anziani': gli appuntamenti a Pisa; “Giorni di festa per e con gli anziani”: tre appuntamenti speciali a Pisa durante le festività; Giorni di festa e di incontri per gli anziani.

giorni festa anziani pisaCure non urgenti: anche durante le feste al 116117 risponde la guardia medica - L'ASL invita chiunque, durante i giorni di festa, abbia bisogno di una consulenza sanitaria non urgente, a non recarsi di persone alla sede della guardia medica e chiamare sempre, per prima cosa, il 1 ... msn.com

Ecco Mezzana paese mio. Festa e 3 giorni di eventi - "L’anno scorso avevamo raccolto l’invito – ma soprattutto la grande voglia di tutte e tutti – di riportare in vita un evento che per anni ha animato la frazione di Mezzana. lanazione.it

The kind CEO gave a warm coat to a single mother, taught her to read, and made her a bamboo bed.

Video The kind CEO gave a warm coat to a single mother, taught her to read, and made her a bamboo bed.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.