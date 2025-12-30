' Giorni di festa per e con gli anziani' a Pisa

Il Comune di Pisa, in collaborazione con l'Unità Pastorale 'Pisanova' e le Parrocchie di San Michele e delle Piagge, organizza 'Giorni di festa per e con gli anziani'. L'iniziativa propone una serie di eventi rivolti alle persone over 65, con l'obiettivo di promuovere momenti di socializzazione e partecipazione nel quartiere. Un'occasione per rafforzare il senso di comunità e favorire il benessere degli anziani cittadini.

Il Comune di Pisa, in collaborazione con l'Unità Pastorale 'Pisanova' e le Parrocchie del quartiere di San Michele e della zona delle Piagge, presenta l'iniziativa 'Giorni di festa per e con gli anziani' e invita le persone over 65 della città a partecipare a una serie di appuntamenti dedicati.

