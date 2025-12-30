Giornale radio del pomeriggio martedì 30 dicembre

Ecco il giornale radio del pomeriggio di martedì 30 dicembre. In questa edizione, vi proporremo le principali notizie della giornata, con aggiornamenti su eventi nazionali e internazionali, economia e politica. Restate con noi per un’informazione chiara e puntuale, curata da LaPresse, per conoscere gli sviluppi più importanti di oggi.

Tutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giornale radio del pomeriggio, martedì 30 dicembre Leggi anche: Giornale radio del pomeriggio, martedì 2 dicembre Leggi anche: Giornale radio del pomeriggio, martedì 9 dicembre Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Nomine Rai, Nicola Rao arriva alla guida del Giornale Radio e di Radio 1. Incoronata Boccia diventa responsabile Ufficio Stampa, alla comunicazione Fabrizio Casinelli - Una reazione a catena, pur senza coinvolgere Pino Insegno, un rimescolamento di nomi, tutti considerati vicini alla maggioranza del governo Meloni. ilfattoquotidiano.it Ok al nuovo piano editoriale di Giornale Radio e Radio 1 Rai - Via libera al piano editoriale presentato dal nuovo direttore di Giornale Radio e Radio 1 Rai Nicola Rao. ansa.it Buongiorno con le prime pagine dei quotidiani altoatesini. Alle 7.18 su Rai Radio 1 il nostro giornale radio, alle 7 su Rai 3 Buongiorno Italia, alle 7.30 Buongiorno Regione con un'intervista a Sabina Morosini, della ong Oxfam, sui finanziamenti della Provincia - facebook.com facebook Gian Marco CENTINAIO, Vice Presidente del Senato - Lega - Salvini Premier > LUNEDÌ 29 DICEMBRE ore 19:15 a "ZTL" (Giornale Radio) Streaming: giornaleradio.fm x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.