Il dibattito sul referendum costituzionale sulla giustizia, in corso nel dicembre 2025, rappresenta un tema centrale nel panorama politico italiano. Tra le varie posizioni, alcune dichiarazioni di figure politiche, come Giorgio Mulè di Forza Italia, evidenziano il coinvolgimento di diversi attori istituzionali. Questa discussione evidenzia l’importanza di un confronto approfondito sulle future riforme del sistema giudiziario.

Roma, 30 dicembre 2025 – Il referendum costituzionale sulla giustizia tiene banco nel dibattito politico. L’opposizione punta a prendere tempo e avvia una nuova raccolta firme. La maggioranza invece vuole accelerare. Tuttavia, non è stata ancora fissata la data del referendum. La decisione era prevista per ieri al Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Giorgio Mulè, vicepresidente forzista della Camera e responsabile della campagna azzurra per il Sì alla riforma della giustizia spiega che il “problema” della data però “non è in cima ai nostri pensieri”. Come mai? “Da un punto di vista strettamente strategico, il problema vedo che è molto sentito dal fronte del No, che ritiene così di avere più tempo a disposizione e riuscire a convincere più persone a votare no. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giorgio Mulè (FI): “Molti magistrati sono per la riforma”

Leggi anche: "La riforma della giustizia è nel solco dei costituenti. Anm, Pd e Gratteri sono smemorati”. Parla Mulè

Leggi anche: Giustizia, Nordio smaschera la sinistra: “Molti sindaci Pd sono favorevoli alla riforma, strano che Schlein non capisca…”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

A Dio, Caro Giorgio Si è spento Giorgio Lucantonio, per tutti Giorgetto. Il ricordo di Goffredo Palmerini L’AQUILA – Molto triste la notizia della scomparsa di Giorgio Lucantonio, che affettuosamente tutti a L’Aquila e sull’altipiano delle Rocche chiamavano Giorg - facebook.com facebook