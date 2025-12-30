Giordano | Le circoscrizioni tornano al servizio dei cittadini
Giordano sottolinea come le circoscrizioni siano strumenti al servizio dei cittadini, e non semplici simboli di partito. Con la recente modifica dello statuto e la reintroduzione delle circoscrizioni, si rafforza l’impegno concreto dell’amministrazione locale nel favorire un decentramento più efficace e vicino alle esigenze della comunità. Questo cambiamento rappresenta un passo importante nella valorizzazione della partecipazione civica e nella gestione territoriale.
“Non sono bandierine di partito, ma un impegno concreto verso i cittadini”. Così il consigliere comunale del gruppo Red e delegato al decentramento, Giuseppe Giordano, sintetizza il percorso che ha portato alla modifica dello statuto e alla reintroduzione delle circoscrizioni.“Abbiamo rispettato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Consiglio comunale: decentramento e partecipazione tornano al centro dell’amministrazione cittadina.
Circoscrizioni a Reggio Calabria, Giordano: «Iter lungo e complesso, non sono bandierine di partito» - L’approvazione della modifica dello Statuto comunale che reintroduce le Circoscrizioni rappresenta un traguardo importante per l’Amministrazione Falcomatà, frutto di un percorso lungo e complesso. reggiotv.it
CIRCOSCRIZIONI, IL RITORNO DEL DECENTRAMENTO A REGGIO Dopo la modifica dello Statuto comunale, il delegato Giuseppe Giordano rivendica il percorso dell’Amministrazione Falcomatà e guarda alla fase operativa: servizi di prossimità e responsab - facebook.com facebook
