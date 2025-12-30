Giordano | Le circoscrizioni tornano al servizio dei cittadini

Giordano sottolinea come le circoscrizioni siano strumenti al servizio dei cittadini, e non semplici simboli di partito. Con la recente modifica dello statuto e la reintroduzione delle circoscrizioni, si rafforza l’impegno concreto dell’amministrazione locale nel favorire un decentramento più efficace e vicino alle esigenze della comunità. Questo cambiamento rappresenta un passo importante nella valorizzazione della partecipazione civica e nella gestione territoriale.

CIRCOSCRIZIONI, IL RITORNO DEL DECENTRAMENTO A REGGIO

