Giordano | Le circoscrizioni tornano al servizio dei cittadini

Giordano sottolinea come le circoscrizioni siano strumenti al servizio dei cittadini, e non semplici simboli di partito. Con la recente modifica dello statuto e la reintroduzione delle circoscrizioni, si rafforza l’impegno concreto dell’amministrazione locale nel favorire un decentramento più efficace e vicino alle esigenze della comunità. Questo cambiamento rappresenta un passo importante nella valorizzazione della partecipazione civica e nella gestione territoriale.

“Non sono bandierine di partito, ma un impegno concreto verso i cittadini”. Così il consigliere comunale del gruppo Red e delegato al decentramento, Giuseppe Giordano, sintetizza il percorso che ha portato alla modifica dello statuto e alla reintroduzione delle circoscrizioni.“Abbiamo rispettato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

