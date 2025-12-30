Gioielli pietre preziose e un tesoro rubato da un milione di euro | arrestati a Milano i 4 maghi della ricettazione

Quattro persone sono state arrestate a Milano nell’ambito di un’operazione della Polizia di Stato contro ricettazione e riciclaggio. L’indagine ha portato al sequestro di gioielli, pietre preziose e un patrimonio stimato intorno a un milione di euro, coinvolgendo cittadini albanesi, peruviani e italiani. L’indagine evidenzia l’importanza delle attività di contrasto ai reati contro il patrimonio, garantendo maggiore sicurezza e legalità sul territorio.

Milano – Due albanesi e un peruviano sono finiti in manette insieme a un italiano nell’ambito di un’operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, contro ricettazione e riciclaggio che ha consentito di sequestrare un milione di euro. I reati. Gli arrestati in carcere sono due cittadini albanesi di 36 e 52 anni e un peruviano di 60 anni, residenti a Milano, mentre ai domiciliari si trova un italiano di 58, tutti ritenuti responsabili a vario titolo e in concorso, dei reati di ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio. L’indagine. L’attività di indagine, condotta da personale della Squadra Mobile della Questura di Milano, ha fatto emergere i quattro soggetti quali principali referenti degli autori dei furti, ai quali venivano ceduti gioielli, pietre preziose e orologi di ingente valore, che venivano poi rivenduti sia sul territorio nazionale, che all’estero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gioielli, pietre preziose e un tesoro (rubato) da un milione di euro: arrestati a Milano i 4 maghi della ricettazione Leggi anche: Furto al Louvre, a chi appartenevano in origine i gioielli rubati e quante pietre preziose si sono portati a casa i ladri? Leggi anche: Rapina al Louvre, rubato il tesoro di Napoleone, poi la fuga in scooter. "Ritrovati due gioielli su nove" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Gioielli, pietre preziose e un tesoro (rubato) da un milione di euro: arrestati a Milano i 4 maghi della ricettazione; Il governatore Giani: il diamante “Florentiner” è nostro, lo riporteremo in Toscana. Gioielli, pietre preziose e un tesoro (rubato) da un milione di euro: arrestati a Milano i 4 maghi della ricettazione - La squadra mobile della Polizia chiude il cerchio: dopo aver arrestato la banda di ladri che colpivano in varie province, ammanetta le “menti” incaricate di rivendere le refurtive ... msn.com

